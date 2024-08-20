Трамп заявил, что хочет взять Маска советником в случае победы. Миллиардер отреагировал
Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания главой государства может назначить миллиардера Илона Маска своим советником. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.
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Отвечая на вопрос, будет ли он рассматривать возможность назначения Маска на должность советника или в правительство, Трамп ответил, что так и будет.
"Он очень умный парень. Я, безусловно, сделал бы это, я бы точно сделал. Он гениальный парень", – сказал Трамп.
Маск отреагировал в социальной сети Х (Twitter). Миллиардер опубликовал изображение, где он стоит за трибуной с подписью "Департамент эффективности правительства", и написал: "Я готов служить".
- 13 июля Bloomberg писало, что Маск внес пожертвование в фонд, работающий над избранием следующим президентом США Трампа.
- 13 августа Трамп дал интервью Маску, в котором раскритиковал вице-президента Харрис, назвав ее "некомпетентной".
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