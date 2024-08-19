Кадыров заявил, что Маск якобы подарил ему Tesla Cybertruck. Бизнесмен возразил – видео
Диктатор Чечни Рамзан Кадыров заявил 18 августа, что американский бизнесмен и владелец компании Tesla Илон Маск якобы подарил ему электроавтомобиль Cybertruck. Предприниматель в свою очередь это возразил.
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Кадыров опубликовал видео, на котором он управляет электрокаром.
"Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак Tesla. Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют "Киберзверь", – заявил он.
Чеченский диктатор добавил, что машина с пулеметом на крыше отправится в зону боевых действий.
На следующий день Маск ответил на ветку американского писателя и профессора Сета Абрамсона, который опубликовал видео Кадырова и заявил: "Я удивлен".
"Ты серьезно настолько отстал, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу?", – написал владелец Tesla.
- 30 января 2024 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ зарегистрировала патент на электромобиль, являющийся гибридом Cybertruck от Tesla и ВАЗ-2104. Посмотреть фото можно здесь.
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