Кадиров заявив, що Маск нібито подарував йому Tesla Cybertruck. Бізнесмен заперечив – відео

Кадиров опублікував відео, на якому він керує електрокаром, заявивши, що його подарував сам Маск. Підприємець висміяв це

Ілон Маск (Фото: ЕРА)

Диктатор Чечні Рамзан Кадиров заявив 18 серпня, що американський бізнесмен та власник компанії Tesla Ілон Маск нібито подарував йому електроавтомобіль Cybertruck. Підприємець своєю чергою це заперечив.

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Кадиров опублікував відео, на якому він керує електрокаром.

"Отримали від шановного Ілона Маска кібертрак Tesla. Я із задоволенням випробував нову техніку й особисто переконався, що не випадково його називають "Кіберзвір", – заявив він.

Чеченський диктатор додав, що машина з кулеметом на даху вирушить у зону бойових дій.

Наступного дня Маск відповів на гілку американського письменника та професора Сета Абрамсона, який опублікував відео Кадирова та заявив: "Я здивований".

"Ти серйозно настільки відсталий, що думаєш, що я подарував Cybertruck російському генералу?" – написав власник Tesla.

30 січня 2024 року Федеральна служба з інтелектуальної власності РФ зареєструвала патент на електромобіль, який є гібридом Cybertruck від Tesla та ВАЗ-2104. Подивитись фото можна тут.

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