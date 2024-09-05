Канал ABC затвердив правила дебатів між Трампом і Гарріс

Дебати не передбачатимуть присутності глядачів і триватимуть 90 хвилин з двома рекламними паузами

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Канал ABC затвердив правила дебатів, що відбудуться 10 вересня між кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом і демократкою Камалою Гарріс. Про це повідомив ABC News.

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Дебати пройдуть у Національному конституційному центрі у Філадельфії. Модераторами виступатимуть ведучий і головний редактор програми "World News Tonight" Девід Мьюїр і ведуча програми "Prime" Лінсі Девіс.

Дебати не передбачатимуть присутності глядачів і триватимуть 90 хвилин з двома рекламними паузами. Мікрофони будуть увімкнені лише для кандидата, чия черга говорити. Лише модераторам буде дозволено ставити запитання.

Вступних слів не буде, а завершальні промови триватимуть по дві хвилини на кожного кандидата. Час відповіді на кожне запитання також буде обмежено двома хвилинами. Ще дві хвилини буде на спростування та ще одна – на уточнення, роз'яснення чи відповідь.

Кандидати стоятимуть за трибунами під час дебатів, а на сцені не буде жодного реквізиту чи попередньо підготованих нотаток. Кожен з кандидатів отримає ручку, блокнот і пляшку води. Представники кампанії не можуть спілкуватися з кандидатами під час рекламних пауз.

Канал ABC News зазначив, що у вівторок, 3 вересня, було проведено віртуальне підкидання монети, щоб визначити місце на подіумі та порядок завершальних виступів. Трамп переміг і вибрав порядок.

3 серпня Трамп заявив, що погодився на пропозицію каналу Fox News провести дебати з Гарріс 4 вересня.

4 серпня Гарріс відмовилась від дебатів на Fox News на умовах Трампа. У її штабі заявили, що вона планує взяти участь у дебатах 10 вересня на телеканалі ABC News, що було погоджено раніше.

9 серпня канал ABC News повідомив, що Трамп і Гарріс погодилися зустрітись на дебатах 10 вересня.

26 серпня Politico писало, що перемовини про правила дебатів між Гарріс і Трампом зайшли в глухий кут.

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