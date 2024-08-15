Кандидати у віцепрезиденти США Волц та Венс домовились щодо дебатів 1 жовтня

Тім Волц (Фото: ЕРА/BIZUAYEHU TESFAYE)

Кандидат у віцепрезиденти США Тім Волц від Демократичної партії погодився на дебати з опонентом від Республіканської партії Джеєм Ді Венсом 1 жовтня. Про це пише CBS News.

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Телеканал заявив, що надав штабам чотири дати для проведення дебатів: 17 і 24 вересня та 1 і 8 жовтня.

На це республіканець Джей Ді Венс, обраний 45-м президентом США Дональдом Трампом, заявив: "Я сильно підозрюю, що ми будемо там 1 жовтня". Він наголосив, що не проти дебатувати з Волцом не один раз.

"До зустрічі 1 жовтня, Джей Ді", – написав Волц у X.

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Камали Гарріс.

22 липня агентство Reuters писало, що Гарріс розглядає сім кандидатів, які можуть обійняти посаду віцепрезидента. Волца в тому списку не було.

6 серпня Гарріс повідомила, що обрала Волца своїм напарником.

Байден привітав рішення Гарріс обрати кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Волца.

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