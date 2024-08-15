Кандидати у віцепрезиденти США Волц та Венс домовились щодо дебатів 1 жовтня
Кандидат у віцепрезиденти США Тім Волц від Демократичної партії погодився на дебати з опонентом від Республіканської партії Джеєм Ді Венсом 1 жовтня. Про це пише CBS News.
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Телеканал заявив, що надав штабам чотири дати для проведення дебатів: 17 і 24 вересня та 1 і 8 жовтня.
На це республіканець Джей Ді Венс, обраний 45-м президентом США Дональдом Трампом, заявив: "Я сильно підозрюю, що ми будемо там 1 жовтня". Він наголосив, що не проти дебатувати з Волцом не один раз.
"До зустрічі 1 жовтня, Джей Ді", – написав Волц у X.
- 21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Камали Гарріс.
- 22 липня агентство Reuters писало, що Гарріс розглядає сім кандидатів, які можуть обійняти посаду віцепрезидента. Волца в тому списку не було.
- 6 серпня Гарріс повідомила, що обрала Волца своїм напарником.
- Байден привітав рішення Гарріс обрати кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Волца.
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