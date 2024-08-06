Байден відреагував на рішення Гарріс щодо кандидата у віцепрезиденти

Джо Байден та Камала Гарріс (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Чинний президент США Джо Байден привітав рішення Камали Гарріс, яка має стати кандидаткою в президенти від Демократичної партії, обрати своїм напарником губернатора Міннесоти Тіма Вольца. Відповідну заяву він зробив у соціальній мережі X (Twitter).

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Байден зазначив, що знає Вольца майже два десятиліття. За його словами, на посаді губернатора він був "сильним, принциповим і ефективним керівником".

Також американський президент згадав його роботу шкільним учителем, футбольним тренером, службу в Національній гвардії та роботу в Конгресі.

Він додав, що Гарріс та Вольц будуть "максимально потужними захисниками особистих свобод і демократії".

"І вони гарантують, що Америка продовжить бути лідером у світі й грати свою роль "незамінної держави"", – наголосив Байден.

Він закликав підтримати Гарріс на майбутній президентських виборах.

"Для кожного покоління американців є той момент, коли їм потрібно захищати американську демократію. Цей момент настав", – резюмував президент США.

6 серпня Гарріс у соціальній мережі X (Twitter) повідомила, що обрала Вольца своїм напарником.

"Як губернатор, тренер, вчитель і ветеран він допомагає таким же робочим сім'ям, як і його власна. Я рада мати його в команді. А тепер нумо працювати", – написала Гарріс.

15 липня Трамп обрав сенатора від Огайо Венса, противника військової допомоги Україні, кандидатом у віцепрезиденти.

21 липня чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

22 липня агентство Reuters писало, що Гарріс розглядає сім кандидатів, які можуть обійняти посаду віцепрезидента. Вольца в тому списку не було.

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