Байден отреагировал на решение Харрис относительно кандидата в вице-президенты

Джо Байден и Камала Харрис (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Действующий президент США Джо Байден приветствовал решение Камалы Харрис, которая должна стать кандидатом в президенты от Демократической партии, избрать своим напарником губернатора Миннесоты Тима Уолца. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X (Twitter).

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Байден отметил, что знает Уолца почти два десятилетия. По его словам, в должности губернатора он был "сильным, принципиальным и эффективным руководителем".

Также американский президент упомянул его работу школьным учителем, футбольным тренером, службу в Национальной гвардии и работу в Конгрессе.

Он добавил, что Харрис и Уолц будут "максимально мощными защитниками личных свобод и демократии".

"И они гарантируют, что Америка продолжит быть лидером в мире и играть свою роль "незаменимого государства"", – подчеркнул Байден.

Он призвал поддержать Харрис на предстоящих президентских выборах.

"Для каждого поколения американцев есть тот момент, когда им нужно защищать американскую демократию. Этот момент наступил", – резюмировал президент США.

6 августа Харрис в социальной сети X (Twitter) сообщила, что выбрала Уолца своим напарником.

"Как губернатор, тренер, учитель и ветеран, он помогает таким же рабочим семьям, как и его собственная. Я рада иметь его в команде. А теперь давайте работать", — написала Харрис.

15 июля Трамп выбрал сенатора от Огайо Вэнса, противника военной помощи Украине, кандидатом в вице-президенты.

21 июля действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

22 июля агентство Reuters писало, что Харрис рассматривает семь кандидатов, которые могут занять должность вице-президента. Уолца в том списке не было.

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