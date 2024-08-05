Выборы в США. Харрис обошла Трампа в опросе по президентской гонке

Журналисты CBS News добавили, что следующие несколько недель могут оказаться решающими в предвыборной гонке

Камала Харрис (Фото: EPA)

50% избирателей поддерживают вице-президента США Камалу Харрис, в то же время 49% – кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса CBS News.

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Журналисты отметили, что у Харрис есть дополнительные преимущества перед электоратом, которых не имел действующий президент США Джо Байден, ведь она опережает Трампа еще и потому, что ее считают человеком с хорошим когнитивным здоровьем.

Опрос: CBS News

В то же время издание отметило, что некоторые важные вещи относительно Трапа не изменились: он сохраняет популярность среди избирателей, утверждая, что с ним они будут жить лучше в финансовом плане и что его политика приведет "к сокращению количества мигрантов на границе".

Опрос: CBS News

Журналисты добавили, что следующие несколько недель могут оказаться решающими в предвыборной гонке.

Опрос CBS News/YouGov был проведен с репрезентативной выборкой из 3102 зарегистрированных избирателей во всех США в период с 30 июля по 2 августа 2024 года. Погрешность для зарегистрированных избирателей составляет ±2,1 балла.

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21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

23 июля Associated Press писало, что Харрис за сутки собрала $81 млн на свою предвыборную кампанию, что является историческим рекордом для демократов.

1 августа члены Демократической партии начали онлайн-голосование за Харрис как единственного кандидака на пост президента США. Оно продлится до понедельника, 5 августа.

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