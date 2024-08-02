Экс-полковник армии США: Победа Трампа заморозит помощь Украине для переговоров с Россией

По мнению Роберта Гамильтона, в случае победы на выборах Камалы Гаррис все останется таким же, как и при Байдене

Фото: ЕРА/MIKE THEILER

Если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, это скорее всего заморозит помощь Украине для дальнейших переговоров с Россией на условиях последней. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал полковник армии США в отставке Роберт Гамильтон.

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"Если победит Трамп, почти наверняка помощь заморозят, чтобы заставить Украину пойти на переговоры с Россией на российских условиях", – сказал он.

В то же время, по мнению Гамильтона, в случае победы вице-президента Камалы Харрис все останется таким, каким было во время правления еще действующего президента Джо Байдена.

То, сможет ли еще один большой пакет помощи Украине пройти Конгресс, будет зависеть от баланса сил – будут контролировать его республиканцы или демократы, одну или обе палаты, пояснил он.

"Если у демократов будет большинство и в Палате представителей, и в Сенате, а Камала Харрис станет президентом, будущая помощь Украине почти гарантирована. Если будет разделено правительство, где республиканцы будут контролировать Палату, а демократы – Сенат и Белый дом, будет сложнее", – заявил Гамильтон.

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

23 июля Associated Press писало, что Харрис за сутки собрала $81 млн на свою предвыборную кампанию, являющуюся историческим рекордом для демократов.

1 августа члены Демократической партии начали онлайн-голосование за Харрис как единственную кандидатку на пост президента США. Он продлится до понедельника, 5 августа.

Читайте полное интервью: "Для России вызов – техника. Для Украины – люди", – полковник Роберт Гамильтон