Експолковник армії США: Перемога Трампа заморозить допомогу Україні для переговорів з Росією

На думку Роберта Гамільтона, у разі перемоги на виборах Камали Гарріс все залишиться таким самим, як і за Байдена

Фото: ЕРА / MIKE THEILER

Якщо на президентських виборах у США переможе Дональд Трамп, це, найімовірніше, заморозить допомогу Україні для подальших переговорів з Росією на умовах останньої. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив полковник армії США у відставці Роберт Гамільтон.

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"Якщо переможе Трамп, майже напевно допомогу заморозять, щоби примусити Україну піти на переговори з РФ на російських умовах", – висловився він.

Водночас, на думку Гамільтона, у разі перемоги віцепрезидентки Камали Гарріс все залишиться таким, яким було за правління ще чинного президента Джо Байдена.

Те, чи зможе ще один великий пакет допомоги Україні пройти Конгрес, залежатиме від балансу сил – контролюватимуть його республіканці чи демократи, одну чи обидві палати, пояснив він.

"Якщо демократи матимуть більшість і в Палаті представників, і в Сенаті, а Камала Гарріс стане президенткою, майбутня допомога Україні майже гарантована. Якщо буде розділений уряд, де республіканці контролюватимуть Палату, а демократи – Сенат і Білий дім, буде складніше", – заявив Гамільтон.

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

23 липня Associated Press писало, що Гарріс за добу зібрала $81 млн на свою передвиборчу кампанію, що є історичним рекордом для демократів.

1 серпня члени Демократичної партії розпочали онлайн-голосування за Гарріс як за єдину кандидатку на посаду президента США. Воно триватиме до понеділка, 5 серпня.

Читайте повне інтерв'ю: "Для Росії виклик – техніка. Для України – люди", – полковник Роберт Гамільтон