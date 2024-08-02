Харрис заявила, что официально станет кандидатом в президенты США на следующей неделе

Действующая вице-президент США озвучила, когда официально станет кандидатом в президенты и единственной оппоненткой Дональда Трампа

Камала Гаррис (Фото: ЕРА/Etienne Laurent)

Вице-президент США Камала Харрис официально станет кандидатом в американские президенты на следующей неделе. Об этом политика сообщила на странице в X на фоне сообщений западных медиа о том, что она якобы уже является кандидатом.

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"Для меня большая честь быть кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Я официально приму эту номинацию на следующей неделе", – говорится в сообщении Харрис.

За несколько минут до этого американская газета The Washington Post написала, что Харрис "официально стала кандидатом в президенты".

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

23 июля Associated Press писало, что Харрис за сутки собрала $81 млн на свою предвыборную кампанию, что является историческим рекордом для демократов.

1 августа члены Демократической партии начали онлайн-голосование за Харрис как единственного кандидата на пост президента США. Оно продлится до понедельника, 5 августа.

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