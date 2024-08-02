Гарріс заявила, що офіційно стане кандидаткою у президенти США наступного тижня

Чинна віцепрезидентка США озвучила, коли офіційно стане кандидаткою у президенти та єдиною опоненткою Дональда Трампа

Камала Гарріс (Фото: ЕРА / Etienne Laurent)

Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно стане кандидаткою в американські президенти наступного тижня. Про це політикиня повідомила на сторінці у X на тлі повідомлень західних медіа про те, що вона нібито вже є кандидаткою.

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"Для мене велика честь бути кандидатом від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів. Я офіційно прийму цю номінацію наступного тижня", – йдеться у повідомленні Гарріс.

За кілька хвилин до цього американська газета The Washington Post написала, що Гарріс "офіційно стала кандидаткою у президенти".

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

23 липня Associated Press писало, що Гарріс за добу зібрала $81 млн на свою передвиборчу кампанію, що є історичним рекордом для демократів.

1 серпня члени Демократичної партії розпочали онлайн-голосування за Гарріс як за єдину кандидатку на посаду президента США. Воно триватиме до понеділка, 5 серпня.

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