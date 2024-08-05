Вибори у США. Гарріс випередила Трампа в опитуванні щодо президентських перегонів

Журналісти CBS News додали, що наступні кілька тижнів можуть виявитися вирішальними в передвиборчих перегонах

Камала Гарріс (Фото: EPA)

50% виборців підтримують віцепрезидентку США Камалу Гарріс, водночас 49% – кандидата від республіканців Дональда Трампа. Про це свідчать результати нового опитування CBS News.

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Журналісти зазначили, що Гарріс має додаткові переваги перед електоратом, яких не мав чинний президент США Джо Байден, адже вона випереджає Трампа ще й тому, що її вважають людиною з хорошим когнітивним здоров’ям.

Опитування: CBS News

Водночас видання зазначило, що деякі важливі речі щодо Трапа не змінилися: він зберігає популярність серед виборців, стверджуючи водночас, що з ним вони житимуть краще у фінансовому плані і що його політика призведе "до скорочення кількості мігрантів на кордоні".

Опитування: CBS News

Журналісти додали, що наступні кілька тижнів можуть виявитися вирішальними в передвиборчих перегонах.

Опитування CBS News/YouGov було проведене з репрезентативною вибіркою з 3102 зареєстрованих виборців у всіх США в період з 30 липня до 2 серпня 2024 року. Похибка для зареєстрованих виборців становить ±2,1 бала.

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21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

23 липня Associated Press писало, що Гарріс за добу зібрала $81 млн на свою передвиборчу кампанію, що є історичним рекордом для демократів.

1 серпня члени Демократичної партії розпочали онлайн-голосування за Гарріс як за єдину кандидатку на посаду президента США. Воно триватиме до понеділка, 5 серпня.

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