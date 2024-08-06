Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Уолца – CNN
Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты. Об этом сообщило агентство CNN со ссылкой на четырех неназванных собеседников, ознакомленных с решением Харрис.
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В материале говорится, что Уолц сейчас находится на втором сроке губернатора Миннесоты и возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов. Ранее он 12 лет проработал в Конгрессе, представляя консервативно ориентированный сельский округ, в котором как до, так и после его пребывания в должности преимущественно доминировали республиканцы.
Политик стал известен своей критикой кандидата от республиканцев Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса. Для их описания Уолц использовал фразу "странные чуваки", ставшую мемом в президентской кампании демократов.
Накануне Reuters писало, что у Харрис уменьшился список кандидатов на ее нынешнюю должность, в него вошли губернаторы Пенсильвании и Миннесоты.
Уолцу 60 лет, он бывший военнослужащий Национальной гвардии США и бывший учитель, ставший сторонником Харрис. По информации Reuters, он может помочь Харрис склонить на свою сторону белых избирателей из сельской местности, которые являются ключевыми для республиканцев.
- 15 июля Трамп избрал сенатора от Огайо Вэнса, противника военной помощи Украине, кандидатом в вице-президенты.
- 21 июля действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.
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