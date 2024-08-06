Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Уолца – CNN

Тим Уолц (Фото: Craig Lassig/EPA)

Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты. Об этом сообщило агентство CNN со ссылкой на четырех неназванных собеседников, ознакомленных с решением Харрис.

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В материале говорится, что Уолц сейчас находится на втором сроке губернатора Миннесоты и возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов. Ранее он 12 лет проработал в Конгрессе, представляя консервативно ориентированный сельский округ, в котором как до, так и после его пребывания в должности преимущественно доминировали республиканцы.

Политик стал известен своей критикой кандидата от республиканцев Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса. Для их описания Уолц использовал фразу "странные чуваки", ставшую мемом в президентской кампании демократов.

Накануне Reuters писало, что у Харрис уменьшился список кандидатов на ее нынешнюю должность, в него вошли губернаторы Пенсильвании и Миннесоты.

Уолцу 60 лет, он бывший военнослужащий Национальной гвардии США и бывший учитель, ставший сторонником Харрис. По информации Reuters, он может помочь Харрис склонить на свою сторону белых избирателей из сельской местности, которые являются ключевыми для республиканцев.

15 июля Трамп избрал сенатора от Огайо Вэнса, противника военной помощи Украине, кандидатом в вице-президенты.

21 июля действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

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