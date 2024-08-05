Reuters: Харрис выбирает кандидата в вице-президенты среди двух губернаторов

Камала Харрис (Фото: Leslie Plaza Johnson / EPA)

У вице-президента США Камалы Харрис уменьшился список кандидатов на ее нынешнюю должность, в него вошли губернаторы Пенсильвании и Миннесоты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на троих неназванных собеседников, ознакомленных с дискуссиями.

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Харрис может объявить своим кандидатом в вице-президенты либо губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, либо губернатора Миннесоты Тима Уолца, пишут журналисты.

Это произойдет не позже вторника, 6 августа, отметили собеседники. Тогда они вместе выступят в Университете Темпл в Филадельфии. Они уточнили, что на данный момент неизвестно, приняла ли Харрис окончательное решение.

Шапиро 51 год, он губернатор Пенсильвании – ключевого штата, победитель в котором получит сразу 19 голосов выборщиков. Reuters обратило внимание, что он может стать первым в истории США вице-президентом еврейского происхождения.

Уолцу 60 лет, он бывший военнослужащий Национальной гвардии США и бывший учитель, который поддерживает Харрис. Он критикует кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса. Reuters пишет, что он может помочь Харрис склонить на свою сторону белых избирателей из сельской местности, которые являются ключевыми для республиканцев.

22 июля агентство Reuters писало, что Харрис рассматривает семь кандидатов, которые могут занять должность вице-президента. Это губернатор Кентукки Энди Бешир, министр транспорта США Пит Буттиджич, губернатор Северной Каролины Рой Купер, сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, миллиардер и губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер.

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

1 августа члены Демократической партии начали онлайн-голосование за Харрис как единственного кандидата на пост президента США. Оно продлится до понедельника, 5 августа.

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