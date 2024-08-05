Reuters: Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти серед двох губернаторів

Гарріс оголосить ім'я кандидата у віцепрезиденти не пізніше вівторка, зазначили співрозмовники

Камала Гарріс (Фото: Leslie Plaza Johnson / EPA)

У віцепрезидентки США Камали Гарріс зменшився список кандидатів на її теперішню посаду, до нього увійшли губернатори Пенсильванії та Міннесоти. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на трьох неназваних співрозмовників, ознайомлених з дискусіями.

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Гарріс може оголосити своїм кандидатом у віцепрезиденти або губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро, або губернатора Міннесоти Тіма Вольца, пишуть журналісти.

Це відбудеться не пізніше вівторка, 6 серпня, зазначили співрозмовники. Тоді вони разом виступлять в Університеті Темпл у Філадельфії. Вони уточнили, що наразі невідомо, чи ухвалила Гарріс остаточне рішення.

Шапіро 51 рік, він губернатор Пенсильванії – ключового штату, переможець в якому отримає відразу 19 голосів виборців. Reuters звернуло увагу, що він може стати першим в історії США віцепрезидентом єврейського походження.

Вольцу 60 років, він колишній військовослужбовець Національної гвардії США та колишній учитель, який став прихильником Гарріс. Він критикує кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа та його кандидата в віцепрезиденти Джей Ді Венса. Reuters пише, що він може допомогти Гарріс схилити на свій бік білих виборців із сільської місцевості, які є ключовими для республіканців.

22 липня агентство Reuters писало, що Гарріс розглядає сім кандидатів, які можуть обійняти посаду віцепрезидента. Це губернатор Кентуккі Енді Бешир, міністр транспорту США Піт Буттіджідж, губернатор Північної Кароліни Рой Купер, сенатор від Аризони Марк Келлі, губернатор Пенсильванії Джош Шапіро, мільярдер і губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер та губернаторка Мічигану Ґретхен Вітмер.

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

1 серпня члени Демократичної партії розпочали онлайн-голосування за Гарріс як за єдину кандидатку на посаду президента США. Воно триватиме до понеділка, 5 серпня.

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