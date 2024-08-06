Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Вольца

Гарріс заявила, що рада працювати з ним в команді

Тім Вольц (Фото: Craig Lassig/EPA)

Ймовірна кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обрала губернатора Міннесоти Тіма Вольца кандидатом у віцепрезиденти. Про це повідомило агентство CNN з посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, ознайомлених з рішенням Гарріс.

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У матеріалі йдеться, що Вольц зараз перебуває на другому терміні губернатора Міннесоти та очолює Асоціацію губернаторів-демократів. Раніше він 12 років пропрацював у Конгресі, представляючи консервативно орієнтований сільський округ, у якому як до, так і після його перебування на посаді переважно домінували республіканці.

Політик став відомий своєю критикою кандидата від республіканців Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Для їхнього опису Вольц використав фразу "дивні чуваки", яка стала мемом у президентській кампанії демократів.

Напередодні Reuters писало, що у Гарріс зменшився список кандидатів на її теперішню посаду, до нього увійшли губернатори Пенсильванії та Міннесоти.

Вольцу 60 років, він колишній військовослужбовець Національної гвардії США та колишній учитель, який став прихильником Гарріс. За інформацією Reuters, він може допомогти Гарріс схилити на свій бік білих виборців із сільської місцевості, які є ключовими для республіканців.

ДОПОВНЕНО О 17:40. Гарріс у соціальній мережі X (Twitter) підтвердила, що обрала Вольца своїм напарником.

"Як губернатор, тренер, вчитель і ветеран, він допомагає таким же робочим сім'ям, як і його власна. Я рада мати його в команді. А тепер нумо працювати", – написала Гарріс.

15 липня Трамп обрав сенатора від Огайо Венса, противника військової допомоги Україні, кандидатом у віцепрезиденти.

21 липня чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

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