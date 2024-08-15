Кандидаты в вице-президенты США Уолц и Вэнс договорились о дебатах 1 октября
Кандидат в вице-президенты США Тим Уолц от Демократической партии согласился на дебаты с оппонентом от Республиканской партии Джеем Ди Вэнсом 1 октября. Об этом пишет CBS News.
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Телеканал заявил, что предоставил штабам четыре даты для проведения дебатов: 17 и 24 сентября, а также 1 и 8 октября.
На это республиканец Джей Ди Вэнс, избранный 45-м президентом США Дональдом Трампом, заявил: "Я сильно подозреваю, что мы будем там 1 октября". Он подчеркнул, что не прочь дебатировать с Уолцем не один раз.
"До встречи 1 октября, Джей Ди", – написал Уолц в X.
- 21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Камалы Харрис.
- 22 июля агентство Reuters писало, что Харрис рассматривает семь кандидатов, которые могут занять должность вице-президента. Уолца в том списке не было.
- 6 августа Харрис сообщила, что избрала Уолца своим напарником.
- Байден приветствовал решение Харрис избрать кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Уолца.
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