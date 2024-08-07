Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты Уолца. Politico узнало причину

Камала Харрис и Тим Уолц (Фото: David Muse / EPA)

Кандидат в президенты США Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца своим кандидатом в вице-президенты, поскольку ей понравился его послужной список и биография. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух неназванных собеседников.

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Они рассказали, что в воскресенье, 4 августа, Харрис и Уолц встретились один на один и сразу нашли общий язык, несмотря на то что до этого у них не было особых отношений.

Один из собеседников отметил, что для Харрис были важны и другие факторы. В частности, она высоко оценила, что Уолц уже второй срок занимает должность губернатора Миннесоты и продвигает прогрессивные идеи, в частности, это обеспечение репродуктивного здоровья, оплачиваемый отпуск, налоговые льготы на детей и безопасность в вопросе использования оружия. Подобные инициативы она хотела бы продвигать в случае победы на президентских выборах, пишут журналисты.

По словам собеседников Politico, Харрис понравилась биография Уолца – бывшего учителя средней школы, футбольного тренера и ветерана Национальной гвардии США. Она ожидает, что такой выбор хорошо воспримут штаты "голубой стены" – Мичиган, Висконсин и Пенсильвания (синими называют те штаты, чьи избиратели предпочитают выбирать кандидатов в президенты от Демократической партии).

15 июля Трамп выбрал сенатора от Огайо Вэнса, противника военной помощи Украине, кандидатом в вице-президенты.

21 июля действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

22 июля агентство Reuters писало, что Харрис рассматривает семь кандидатов, которые могут занять должность вице-президента. Уолца в том списке не было.

6 августа Харрис сообщила, что выбрала Уолца своим напарником.

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