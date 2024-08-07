Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти Вольца. Politico дізналось причину

Камала Гарріс і Тім Вольц (Фото: David Muse / EPA)

Кандидатка в президенти США Камала Гарріс обрала губернатора Міннесоти Тіма Вольца своїм кандидатом у віцепрезиденти, оскільки їй сподобався його послужний список та біографія. Про це повідомило видання Politico з посиланням на двох неназваних співрозмовників.

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Вони розповіли, що у неділю, 4 серпня, Гарріс і Вольц зустрілися віч-на-віч і відразу порозумілися, попри те що до цього у них не було особливих стосунків.

Один зі співрозмовників зазначив, що для Гарріс були важливі й інші чинники. Зокрема, вона високо оцінила те, що Вольц вже другий термін обіймає посаду губернатора Міннесоти й просуває прогресивні ідеї, зокрема, це забезпечення репродуктивного здоров'я, оплачувана відпустка, податкові пільги на дітей та безпека у питанні використання зброї. Такі ініціативи вона хотіла б просувати у разі перемоги на президентських виборах, пишуть журналісти.

Також, за словами співрозмовників Politico, Гарріс сподобалась біографія Вольца – колишнього вчителя середньої школи, футбольного тренера та ветерана Національної гвардії США. Вона очікує, що такий вибір добре сприймуть штати "блакитної стіни" – Мічиган, Вісконсин та Пенсильванія (синіми називають ті штати, чиї виборці переважно обирають кандидатів у президенти від Демократичної партії).

15 липня Трамп обрав сенатора від Огайо Венса, противника військової допомоги Україні, кандидатом у віцепрезиденти.

21 липня чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

22 липня агентство Reuters писало, що Гарріс розглядає сім кандидатів, які можуть обійняти посаду віцепрезидента. Вольца в тому списку не було.

6 серпня Гарріс повідомила, що обрала Вольца своїм напарником.

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