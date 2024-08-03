Трамп погодився на дебати з Гарріс, які модеруватиме Fox News

Поки незрозуміло, чи погодилася Гарріс на дебати у такому форматі

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп погодився на пропозицію каналу Fox News провести дебати з віцепрезиденткою від Демократичної партії Камалою Гарріс 4 вересня. Про це він повідомив у соціальній мережі Truth Social, передають Reuters та The New York Times.

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"Правила будуть схожі на правила моїх дебатів із Сонним Джо, до якого його партія жахливо ставилася, але з повною аудиторією", – написав Трамп, маючи на увазі чинного президента США Джо Байдена, який у липні оголосив про вихід з президентських перегонів.

Також він повідомив, що дебати відбудуться в місці, яке буде визначено пізніше. За його словами, вони пройдуть в Пенсильванії – одному з ключових штатів, перемога у якому може допомогти вирішити долю виборів.

Поки незрозуміло, чи погодилася Гарріс на дебати. Представники її кампанії не відповіли NYT на запити про коментарі.

Reuters нагадало, що Гарріс відповіла минулого місяця, що вона "готова", після того як канал Fox News запропонував президентські дебати між двома кандидатами 17 вересня. Однак Трамп раніше заявляв, що не дискутуватиме з нею, оскільки вона не є офіційним кандидатом.

Як доказ відсутності у Гарріс підтримки Трамп додав, що 44-й президент США Барак Обама ще не підтримав її. Але Обама зробив це днем ​​пізніше, і до того ж напередодні вона отримала голоси делегатів, необхідні для висунення від Демократичної партії.

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

1 серпня члени Демократичної партії розпочали онлайн-голосування за Гарріс як за єдину кандидатку на посаду президента США. Воно триватиме до понеділка, 5 серпня.

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