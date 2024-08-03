Трамп согласился на дебаты с Харрис, которые будут модерировать Fox News

Пока неясно, согласилась ли Харрис на дебаты в таком формате

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп согласился на предложение канала Fox News провести дебаты с вице-президентом от Демократической партии Камалой Харрис 4 сентября. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, передают Reuters и The New York Times.

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"Правила будут похожи на правила моих дебатов с Сонным Джо, к которому его партия ужасно относилась, но с полной аудиторией", – написал Трамп, имея в виду действующего президента США Джо Байдена, который в июле объявил о выходе из президентской гонки.

Также он сообщил, что дебаты состоятся в месте, которое будет определено позже. По его словам, они пройдут в Пенсильвании – одном из ключевых штатов, победа в котором может решить судьбу выборов.

Пока непонятно, согласилась ли Харрис на дебаты. Представители ее кампании не ответили на запросы о комментариях NYT.

Reuters напомнило, что Харрис ответила в прошлом месяце, что она "готова" после того, как канал Fox News предложил президентские дебаты между двумя кандидатами 17 сентября. Однако Трамп ранее заявлял, что не будет дискутировать с ней, поскольку она не является официальным кандидатом.

Как доказательство отсутствия у Харрис поддержки Трамп добавил, что 44-й президент США Барак Обама еще не поддержал ее. Но Обама сделал это днем ​​позже, и к тому же накануне она получила голоса делегатов, необходимые для выдвижения от Демократической партии.

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

1 августа члены Демократической партии начали онлайн-голосование за Харрис как единственного кандидата на пост президента США. Оно продлится до понедельника, 5 августа.

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