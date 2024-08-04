Гарріс відмовилась від дебатів на Fox News на умовах Трампа

Згідно з ідеєю Трампа, дебати мали б відбутися 4 вересня в Пенсильванії на Fox News

Камала Гарріс (Фото: Kenny Holston/EPA)

Віцепрезидентка США Камала Гарріс відмовилась брати участь у дебатах, які запропонував кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на команду ймовірної кандидатки від Демократичної партії.

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Згідно з ідеєю Трампа, дебати мали б відбутися 4 вересня в Пенсильванії на близькому до республіканців каналі Fox News з аудиторією.

Гарріс, яка в п'ятницю отримала голоси делегатів, необхідні для висунення від Демократичної партії на виборах 5 листопада, заявила, що планує взяти участь у дебатах 10 вересня на телеканалі ABC News, що було погоджено ще до того, коли чинний президент США Джо Байден оголосив про вихід з перегонів, пише Reuters.

Директор з комунікацій кампанії Гарріс Майкл Тайлер заявив, що Трамп "втікає наляканий" і що штаб віцепрезидентки був готовий обговорити подальші дебати після заходу 10 вересня, на який "обидві кампанії вже погодилися".

У коментарі CBS News Тайлер сказав, що Трамп сподівається на те, що Fox News "врятує його" від дебатів, про які він вже домовився з ABC News.

"Йому потрібно припинити грати в ігри та з’явитися на дебати, які він уже зобов’язався провести 10 вересня. Віцепрезидентка так чи інакше буде там, щоб скористатися можливістю виступити перед національною аудиторією в праймтайм", – наголосив він.

Раніше, як передає Reuters, Трамп заявив, що дебати на ABC News 10 вересня не відбудуться, адже у них мав брати участь Байден. Крім того, він нагадав, що веде з телеканалом судовий процес.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

25 липня Республіканський телеканал Fox News запропонував стати майданчиком для майбутніх дебатів Трампа і Гарріс.

3 серпня Трамп заявив, що погодився на пропозицію каналу Fox News провести дебати з Гарріс 4 вересня.

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