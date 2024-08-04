Харрис отказалась от дебатов на Fox News на условиях Трампа

Камала Харрис (Фото: Kenny Holston/EPA)

Вице-президент США Камала Харрис отказалась участвовать в дебатах, которые предложил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на команду предполагаемой кандидатки от Демократической партии.

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Согласно идее Трампа, дебаты должны состояться 4 сентября в Пенсильвании на близком к республиканцам канале Fox News с аудиторией.

Харрис, получившая в пятницу голоса делегатов, необходимых для выдвижения от Демократической партии на выборах 5 ноября, заявила, что планирует принять участие в дебатах 10 сентября на телеканале ABC News, что было согласовано еще до того, когда действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из гонки, пишет Reuters.

Директор по коммуникациям кампании Харрис Майкл Тайлер заявил, что Трамп "убегает напуганный" и что штаб вице-президента был готов обсудить дальнейшие дебаты после мероприятия 10 сентября, на которое "обе кампании уже согласились".

В комментарии CBS News Тайлер сказал, что Трамп надеется на то, что Fox News "спасет его" от дебатов, о которых он уже договорился с ABC News.

"Ему нужно прекратить играть в игры и явиться на дебаты, которые он уже обязался провести 10 сентября. Вице-президент так или иначе будет там, чтобы воспользоваться возможностью выступить перед национальной аудиторией в прайм-тайм", — подчеркнул он.

Ранее, как передает Reuters, Трамп заявил, что дебаты на ABC News 10 сентября не состоятся, ведь в них должен был участвовать Байден. Кроме того, он напомнил, что ведет с телеканалом судебный процесс.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

25 июля Республиканский телеканал Fox News предложил стать площадкой для будущих дебатов Трампа и Харрис.

3 августа Трамп заявил, что согласился на предложение канала Fox News провести дебаты с Харрис 4 сентября.

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