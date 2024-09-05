Канал ABC утвердил правила дебатов между Трампом и Харрис

Дебаты не будут предусматривать присутствия зрителей и будут продолжаться 90 минут с двумя рекламными паузами

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Канал ABC утвердил правила дебатов, которые состоятся 10 сентября между кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис. Об этом сообщил ABC News.

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Дебаты пройдут в Национальном конституционном центре Филадельфии. Модераторами выступят ведущий и главный редактор программы "World News Tonight" Дэвид Мьюир и ведущая программы "Prime" Линси Дэвис.

Дебаты не будут предусматривать присутствия зрителей и будут продолжаться 90 минут с двумя рекламными паузами. Микрофоны будут включены только для кандидата, чья очередь говорить. Только модераторам будет позволено задавать вопросы.

Вступительных слов не будет, а заключительные речи будут продолжаться по две минуты на каждого кандидата. Время ответа на каждый вопрос будет ограничено двумя минутами. Еще две минуты будет на опровержение и еще одна – на уточнение, разъяснение или ответ.

Кандидаты будут стоять за трибунами во время дебатов, а на сцене не будет никакого реквизита или предварительно подготовленных заметок. Каждый из кандидатов получит ручку, блокнот и бутылку воды. Представители кампании не могут общаться с кандидатами во время рекламных пауз.

Канал ABC News отметил, что во вторник, 3 сентября, было проведено виртуальное подбрасывание монеты, чтобы определить место на подиуме и порядок завершающих выступлений. Трамп победил и выбрал порядок.

3 августа Трамп заявил, что согласился на предложение канала Fox News провести дебаты с Харрис 4 сентября.

4 августа Харрис отказалась от прений на Fox News на условиях Трампа. В ее штабе заявили, что она планирует принять участие в дебатах 10 сентября на ранее согласованном телеканале ABC News.

9 августа канал ABC News сообщил, что Трамп и Харрис согласились встретиться на дебатах 10 сентября.

26 августа Politico писало, что переговоры о правилах дебатов между Харрис и Трампом зашли в тупик.

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