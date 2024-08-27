Переговоры по поводу дебатов между Харрис и Трампом зашли в тупик – Politico

В частности, между командами возникли разногласия относительно того, будут ли включены микрофоны у обоих спикеров во время дебатов

Камала Харрис (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Переговоры по поводу проведения дебатов между кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис и ее оппонентом от Республиканской партии Дональдом Трампом зашли в тупик. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на четырех собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

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Еще в июне команда действующего президента США Джо Байдена договорилась с командой Трампа, что микрофоны в ходе дебатов будут включать только тому, чья очередь будет выступать. Но после того, как кандидатом от демократов стала Харрис, ее штаб выдвинул новые условия, предполагающие, что микрофоны будут постоянно включены.

"Мы сообщили ABC и другим каналам, желающим провести возможные октябрьские дебаты, что, по нашему мнению, микрофоны обоих кандидатов должны быть включены в течение всей трансляции", – рассказал старший советник по коммуникациям кампании Харрис Брайан Феллон.

Команда демократа, как пишет Politico, считает, что Трамп в ходе дебатов может не сдержаться и сказать "что-то невежливое в микрофон".

В то же время команда Трампа ожидает, что запланированные на 10 сентября дебаты пройдут по согласованным с командой Байдена правилам.

"Довольно игр. Мы приняли дебаты ABC на тех же условиях, что и дебаты на CNN. Штаб Харрис, согласившись с правилами CNN, попросил провести дебаты сидя с заметками и вступительными заявлениями. Мы сказали, что согласованные правила не будут меняться", – рассказал старший советник Трампа Джейсон Миллер.

Он предположил, что таким образом Харрис ищет способ "выйти из дебатов с президентом Трампом". При этом, по словам самого Трампа, он надеется, что дебаты пройдут по таким же правилам, как и в июне, но "для него это не имеет значения, он предпочел бы, чтобы они состоялись".

"Но мы договорились, что все будет так же, как и в прошлый раз. В этом случае звук был отключен. В прошлый раз мне это не понравилось, но все прошло замечательно. Я имею в виду, спросите Байдена, как все прошло – все было хорошо. И я думаю, что должно быть так же", – подчеркнул кандидат от Республиканской партии.

3 августа Трамп заявил, что согласился на предложение канала Fox News провести дебаты с Харрис 4 сентября.

4 августа Харрис отказалась от дебатов на Fox News на условиях Трампа. В ее штабе заявили, что она планирует принять участие в дебатах 10 сентября на ранее согласованном телеканале ABC News.

9 августа канал ABC News сообщил, что Трамп и Харрис согласились встретиться на дебатах 10 сентября.

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