Трамп и Харрис проведут дебаты 10 сентября на ABC News

Камала Харрис (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Кандидаты в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и Камала Харрис согласились встретиться на дебатах 10 сентября. Об этом сообщил канал ABC News.

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"ABC News проведет дебаты кандидатов в президенты, отвечающие требованиям, 10 сентября на ABC. Вице-президент Харрис и бывший президент Трамп подтвердили, что примут участие в дебатах", – говорится в сообщении телекомпании ABC News в социальной сети X (Twitter).

Позже Харрис подтвердила эту информацию в социальных сетях.

"Я слышала, что Трамп наконец-то согласился провести дебаты со мной 10 сентября. Я с нетерпением жду этого", — написала она.

Ранее Трамп заявлял, что был готов встретиться с действующим президентом США Джо Байденом и согласился на дебаты на ABC. Однако после того, как в июле Байден выбыл из гонки и Харрис стала вероятным кандидатом от Демократической партии, Трамп заявлял, что не будет дебатировать с ней.

3 августа Трамп заявил, что согласился на предложение канала Fox News провести дебаты с Харрис 4 сентября.

4 августа Харрис отказалась от дебатов на Fox News на условиях Трампа. В ее штабе заявили, что она планирует принять участие в дебатах 10 сентября телеканале ABC News, что было согласовано ранее.

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