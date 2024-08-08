Харрис собрала $36 млн за сутки после объявления кандидата в вице-президенты – The Hill

Этот день стал одним из лучших за время сбора средств в цикле, заявили представители штаба Харрис

Камала Харрис и Тим Уолц (Фото: Craig Lassig / EPA)

Кампания кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис через сутки после объявления Тима Уолца кандидатом в вице-президенты собрала $36 млн. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с ходом сбора средств.

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Представители штаба Харрис заявили, что этот день стал одним из лучших за время сбора средств в цикле. Они также отметили энтузиазм среди демократов относительно выбора кандидата в вице-президенты.

Издание напомнило, что 6 августа Харрис объявила губернатора Миннесоты Уолца кандидатом в вице-президенты. Он родился в Небраске, служил в Национальной гвардии США и работал школьным учителем.

Харрис и Уолц уже провели предвыборный митинг в Филадельфии и на этой неделе поедут в Висконсин, Мичиган, Неваду и Аризону.

2 августа Politico писало, что Харрис в течение июля собрала на избирательную кампанию сумму, вдвое большую, чем ту, которую собрал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Так, в июле Харрис собрала $310 млн, а Трамп, переживший покушение во время митинга в Пенсильвании, – $137 млн. Общая казна наиболее вероятного кандидата от Демократической партии составила $377 млн, что на $50 млн больше, чем у Трампа.

21 июля действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

22 июля агентство Reuters писало, что Харрис рассматривает семь кандидатов, которые могут занять должность вице-президента. Уолца в том списке не было.

6 августа Харрис сообщила, что выбрала Уолца своим напарником.

Байден приветствовал решение Харрис выбрать кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Уолца.

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