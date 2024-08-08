Гарріс зібрала $36 млн за добу після оголошення Волца кандидатом у віцепрезиденти – The Hill

Цей день став одним із найкращих за час збору коштів у циклі, заявили представники штабу Гарріс

Камала Гарріс і Тім Волц (Фото: Craig Lassig / EPA)

Кампанія кандидатки у президенти Сполучених Штатів Камали Гарріс за добу після оголошення Тіма Волца кандидатом у віцепрезиденти зібрала $36 млн. Про це повідомило видання The Hill з посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених з ходом збору коштів.

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Представники штабу Гарріс заявили, що цей день став одним із найкращих за час збору коштів у циклі. Вони також наголосили на ентузіазмі серед демократів щодо вибору кандидата у віцепрезиденти.

Видання нагадало, що 6 серпня Гарріс оголосила губернатора Міннесоти Волца кандидатом у віцепрезиденти. Він народився в Небрасці, служив у Національній гвардії США та працював шкільним учителем.

Гарріс та Волц вже провели передвиборчий мітинг у Філадельфії й цього тижня поїдуть до Вісконсину, Мічигану, Невади та Аризони.

2 серпня Politico писало, що Гарріс протягом липня зібрала на виборчу кампанію суму, вдвічі більшу, ніж ту, яку зібрав кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

Так, у липні Гарріс зібрала $310 млн, а Трамп, який пережив замах під час мітингу у Пенсильванії, – $137 млн. Загальна скарбниця найбільш ймовірної кандидатки від Демократичної партії склала $377 млн, що на $50 млн більше, ніж у Трампа.

21 липня чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

22 липня агентство Reuters писало, що Гарріс розглядає сім кандидатів, які можуть обійняти посаду віцепрезидента. Волца в тому списку не було.

6 серпня Гарріс повідомила, що обрала Волца своїм напарником.

Байден привітав рішення Гарріс обрати кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Волца.

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