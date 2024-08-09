Трамп і Гарріс проведуть дебати 10 вересня на ABC News

Камала Гарріс (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Кандидати в президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп і Камала Гарріс погодились зустрітись на дебатах 10 вересня. Про це повідомив канал ABC News.

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"ABC News проведе дебати кандидатів у президенти, які відповідають вимогам, 10 вересня на ABC. Віцепрезидентка Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах", – йдеться у повідомленні телекомпанії ABC News у соціальній мережі X (Twitter).

Згодом Гарріс підтвердила цю інформацію у соціальних мережах.

"Я чула, що Трамп нарешті погодився провести дебати зі мною 10 вересня. Я з нетерпінням чекаю цього", – написала вона.

Як пише ABC News, раніше Трамп заявляв, що був готовий зустрітися з чинним президентом США Джо Байденом і погодився на дебати на ABC. Однак після того, як у липні Байден вибув із перегонів і Гарріс стала імовірним кандидатом від Демократичної партії, Трамп заявляв, що не дебатуватиме з нею.

3 серпня Трамп заявив, що погодився на пропозицію каналу Fox News провести дебати з Гарріс 4 вересня.

4 серпня Гарріс відмовилась від дебатів на Fox News на умовах Трампа. У її штабі заявили, що вона планує взяти участь у дебатах 10 вересня на телеканалі ABC News, що було погоджено раніше.

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