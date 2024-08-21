Компания Харрис собрала за месяц $500 млн – Reuters
Кампания действующего вице-президента Камалы Харрис собрала $500 млн с тех пор, как президент США Джо Байден отказался от участия в гонке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех неназванных собеседников из команды Харрис.
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Собеседники назвали собранную сумму "беспрецедентной" и отражающей энтузиазм доноров перед президентскими выборами, которые состоятся 5 ноября. Они отметили, что эта сумма была зачислена в течение четырех недель после того, как Байден предложил кандидатуру Харрис.
Деньги на предвыборную кампанию имеют решающее значение для рекламы и агитации, которые помогают привести людей на участки и убедить неопределившихся избирателей проголосовать в пользу кандидата, пишут журналисты.
- 21 июля действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.
- 2 августа Politico писало, что Харрис в июле собрала $310 млн, а Трамп – $137 млн. Общая казна кандидата от Демократической партии составила $377 млн, что на $50 млн больше, чем у Трампа.
- 8 августа The Hill писало, что Харрис за сутки после объявления Уолца кандидатом в вице-президенты собрала $36 млн.
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