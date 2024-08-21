Харрис официально утвердили кандидатом в президенты США от демократов

Харрис по видеосвязи обратилась к делегатам Демократической партии и поблагодарила их за номинацию

Камала Харрис (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Действующего вице-президента США Камалу Харрис официально утвердили кандидатом в президенты от Демократической партии. Об этом сообщил телеканал ABC News.

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Харрис была утверждена кандидатом в президенты на второй день съезда Демократической партии, который проходит в Чикаго.

Сама же кандидат в это время проводит предвыборную встречу в Милуоки, штат Висконсин, откуда по видеосвязи обратилась к делегатам Демократической партии и поблагодарила их за номинацию.

"Для нас большая честь быть вашими номинантами. Эта кампания направлена на людей, и мы вместе проложим новый путь вперед", – сказала Харрис, ее слова приводит телеканал CNN.

Самым большим событием вечера, как отметили журналисты, стали выступления на съезде 44-го президента США Барака Обамы и первой леди Мишель Обамы. Они рассказали, что поставлено на карту на этих выборах, и подтолкнули американцев объединиться, чтобы "привести страну к лучшему будущему".

21 июля действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

6 августа Харрис сообщила, что выбрала Уолца своим напарником.

Байден приветствовал решение Харрис выбрать кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты.

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