Гарріс офіційно затвердили кандидаткою у президенти США від демократів

Гарріс відеозв’язком звернулася до делегатів Демократичної партії й подякувала їм за номінацію

Камала Гарріс (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Чинну віцепрезидентку США Камалу Гарріс офіційно затвердили кандидаткою у президенти від Демократичної партії. Про це повідомив телеканал ABC News.

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Гарріс затвердили кандидаткою у президенти на другий день з’їзду Демократичної партії, який проходить в Чикаго.

Сама ж кандидатка у цей час проводить передвиборчу зустріч у Мілуокі, штат Вісконсин, звідки відеозв’язком звернулася до делегатів Демократичної партії й подякувала їм за номінацію.

"Ми маємо велику честь бути вашими номінантами. Ця кампанія спрямована на людей, і ми разом прокладемо новий шлях вперед", – сказала Гарріс, її слова наводить телеканал CNN.

Найбільшою подією вечора, як зазначили журналісти, стали виступи на з'їзді 44-го президента США Барака Обами та першої леді Мішель Обами. Вони розповіли, що поставлено на карту на цих виборах, і підштовхнули американців об’єднатися, щоб "привести країну до кращого майбутнього".

21 липня чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

6 серпня Гарріс повідомила, що обрала Волца своїм напарником.

Байден привітав рішення Гарріс обрати кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти.

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