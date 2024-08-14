Гарріс випереджає Трампа у шести із сімох ключових штатів – опитування

Гарріс має перевагу над Трампом в 1% у таких штатах, як Аризона, Джорджія, Мічиган, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсин

Фото: ЕРА/BIZUAYEHU TESFAYE

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс випереджає свого опонента Дональда Трампа у шести із сімох ключових штатів. Про це свідчать дані опитування, проведеного Cook Political Report Swing State Project.

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Опитування показало, що Гарріс має перевагу над Трампом в 1% у таких штатах, як Аризона, Джорджія, Мічиган, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсин.

У цих штатах вона має 48% підтримки, Трамп – 47%. Ще 5% респондентів заявили, що не визначилися або не братимуть участі у голосуванні.

Невада залишається єдиним штатом, де Трамп досі має невелику перевагу.

Гарріс випереджає Трампа на 2% в Аризоні, де в травні той мав перевагу в 1% над чинним президентом Джо Байденом. Вона також змогла обігнати Трампа в Північній Кароліні, подолавши його травневу перевагу в 7%, і тепер випереджає його на 1% у Пенсильванії, де раніше Трамп мав 3-відсоткову перевагу над Байденом.

У Джорджії обидва кандидати мають рівний рівень підтримки — по 48%. За даними опитування, в травні Трамп випереджав Байдена на 3%.

Інфографіка: Cook Political Report Swing State Project

28 липня 2024 року Bloomberg писав, що Гарріс за перший тиждень зібрала рекордні $200 млн.

Протягом липня Гарріс зібрала на виборчу кампанію суму, вдвічі більшу, ніж ту, яку зібрав Трамп.

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