Кампанія Гарріс зібрала за місяць $500 млн – Reuters

Камала Гарріс (Фото: Сraig Lassig/EPA)

Кампанія чинної віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала $500 млн відтоді, як президент США Джо Байден відмовився від участі у перегонах. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників з команди Гарріс.

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Співрозмовники назвали зібрану суму "безпрецедентною" і такою, що відображає ентузіазм донорів перед президентськими виборами, що відбудуться 5 листопада. Вони зазначили, що ця сума була зарахована протягом чотирьох тижнів після того, як Байден запропонував кандидатуру Гарріс.

Гроші на передвиборчу кампанію мають вирішальне значення для реклами та агітації, які допомагають привести людей на дільниці та переконати виборців, які не визначилися, проголосувати на користь кандидата, пишуть журналісти.

21 липня чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

2 серпня Politico писало, що Гарріс у липні зібрала $310 млн, а Трамп – $137 млн. Загальна скарбниця кандидатки від Демократичної партії склала $377 млн, що на $50 млн більше, ніж у Трампа.

8 серпня The Hill писало, що Гарріс за добу після оголошення Волца кандидатом у віцепрезиденти зібрала $36 млн.

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