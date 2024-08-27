Перемовини щодо дебатів між Гарріс і Трампом зайшли в глухий кут – Politico

Зокрема, між командами виникли розбіжності щодо того, чи будуть увімкнені мікрофони в обох спікерів під час дебатів

Камала Гарріс (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Переговори щодо проведення дебатів між кандидаткою у президенти США від демократів Камалою Гарріс та її опонентом від Республіканської партії Дональдом Трампом зайшли в глухий кут. Про це повідомило видання Politico з посиланням на чотирьох співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

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Ще у червні команда чинного президента США Джо Байдена домовилася з командою Трампа, що мікрофони під час дебатів вмикатимуть лише тому, чия черга виступати. Але після того, як кандидаткою від демократів стала Гарріс, її штаб висунув нові умови, які передбачають, що мікрофони будуть постійно увімкнені.

"Ми повідомили ABC та інші канали, які бажають провести можливі жовтневі дебати, що, на нашу думку, мікрофони обох кандидатів мають бути увімкнені протягом усієї трансляції", – розповів старший радник з комунікацій кампанії Гарріс Браян Феллон.

Команда демократки, як пише Politico, вважає, що Трамп під час дебатів може не стриматись і сказати "щось неввічливе в мікрофон".

Водночас команда Трампа очікує, що дебати, які заплановані на 10 вересня, пройдуть за узгодженими з командою Байдена правилами.

"Досить ігор. Ми прийняли дебати ABC на тих самих умовах, що й дебати на CNN. Штаб Гарріс, погодившись із правилами CNN, попросив провести дебати сидячи з нотатками та вступними заявами. Ми сказали, що погоджені правила не змінюватимуться", – розповів старший радник Трампа Джейсон Міллер.

Він припустив, що таким чином Гарріс шукає спосіб "вийти з будь-яких дебатів із президентом Трампом". При цьому, за словами самого Трампа, він сподівається, що дебати пройдуть за такими самими правилами, як і в червні, але "для нього це не має значення, він би вважав за краще, щоб вони відбулися".

"Але ми домовилися, що все буде так само як і минулого разу. У цьому випадку звук був відключений. Минулого разу мені це не сподобалося, але все пройшло чудово. Я маю на увазі, запитайте Байдена, як все минуло – все було добре. І я думаю, що має бути так само", – наголосив кандидат від Республіканської партії.

3 серпня Трамп заявив, що погодився на пропозицію каналу Fox News провести дебати з Гарріс 4 вересня.

4 серпня Гарріс відмовилась від дебатів на Fox News на умовах Трампа. У її штабі заявили, що вона планує взяти участь у дебатах 10 вересня на телеканалі ABC News, що було погоджено раніше.

9 серпня канал ABC News повідомив, що Трамп і Гарріс погодились зустрітись на дебатах 10 вересня.

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