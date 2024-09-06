Трамп хочет сделать Маска главой "комиссии по эффективности правительства" в случае победы

Предполагается, что комиссия во главе с Маском будет заниматься полным финансовым и функциональным аудитом федерального правительства США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его победы американский бизнесмен Илон Маск станет главой "новообразованной комиссии по эффективности правительства". Такое заявление он сделал 5 сентября в Экономическом клубе Нью-Йорка – организации, занимающейся анализом экономических вопросов, передает Axios.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Трамп отметил, что в случае победы планирует создать "комиссию по повышению эффективности государственного управления", которая будет заниматься полным финансовым и функциональным аудитом федерального правительства США.

Эту комиссию, по словам Трампа, должен возглавить Маск, который после аудита предоставит рекомендации касательно существенных реформ.

Идея создания такого органа была предложена самим Маском во время интервью на платформе X в августе, обращают внимание журналисты. Маск в свою очередь заявил, что готов работать бесплатно.

Брайан Хьюз, старший советник Трампа, отметил, что детали работы комиссии в речи не были четко очерчены, но это свидетельствует о том, что Трампу нравится эта идея и он планирует сотрудничать с Маском для ее реализации.

13 июля 2024 года Bloomberg писало, что Маск внес пожертвование в фонд, работающий над избранием следующим президентом США Трампа.

13 августа Трамп дал интервью Маску, в котором раскритиковал кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис, назвав ее "некомпетентной".

20 августа Трамп заявил, что хочет сделать Маска своим советником. Тот отметил, что "готов служить".

Читайте также: Канал ABC утвердил правила дебатов между Трампом и Харрис