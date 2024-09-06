У Байдена ответили Путину на его слова "расположения" к Харрис. Говорят не вмешиваться

Вашингтон "был бы очень благодарен, если бы Путин перестал говорить о выборах в США и вручаться в них", заявил Джон Кирби

Джон Кирби (Фото: ЕРА)

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не Владимиру Путину определять, кто будет следующим президентом США, а американцам. Так он отреагировал на публичные дискуссии российского диктатора по поводу "приверженности" тому или иному кандидату.

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Выступая на Восточном экономическом форуме 5 сентября, Путин затронул тему президентских выборов в США.

"Нашим фаворитом, если можно так сказать, был господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал поддержать госпожу Гаррис. И мы так сделаем, будем ее поддерживать", – заявил кремлевский диктатор.

Кирби попросили прокомментировать это, на что он сказал: "Он не должен никому отдавать предпочтение так или иначе. Единственный народ, который должен определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов – это американский народ".

Чиновник добавил, что Вашингтон "был бы очень благодарен, если бы Путин прекратил говорить о выборах в США и вручаться в них".

Трамп, выступая в Нью-Йорке, заявил: "Он поддержал Камалу. Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, обижен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу".

3 августа 2024 года Трамп заявил, что согласился на предложение канала Fox News провести дебаты с Гаррисом 4 сентября.

4 августа Гаррис отказалась от прений на Fox News на условиях Трампа. В ее штабе заявили, что она планирует принять участие в дебатах 10 сентября на ранее согласованном телеканале ABC News.

9 августа канал ABC News сообщил, что Трамп и Гаррис согласились встретиться на дебатах 10 сентября.

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