Reuters: Пропагандистская сеть Russia Today склоняла избирателей в США к поддержке Трампа

Главный офис RT в Москве (Фото: ЕРА/MAXIM SHIPENKOV)

Американские блогеры, связанные с российским пропагандистским телеканалом Russia Today, пытались повлиять на избирателей в США, чтобы склонить их к поддержке кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американских разведслужб.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Основной целью российского вмешательства, как и в 2016 году, было усиление разногласий среди американского населения, пишут журналисты.

Агитация в пользу Трампа, по мнению представителя спецслужб, свидетельствует о стремлении России к благоприятному для нее результату выборов. Прямые обвинения в адрес Трампа или его команды в сотрудничестве с Россией не прозвучали.

Как отметил представитель разведки, Россия наиболее активна среди стран, пытающихся вмешаться в американские выборы, но также зафиксированы попытки вмешательства со стороны Китая и Ирана. Китай, по информации спецслужб, пытается повлиять на результаты выборов в Конгресс в некоторых округах, а Иран, по словам источника, более активен, чем раньше. Больше деталей разведчик не предоставил.

Также, по его словам, разведслужбы приватно предупреждают людей, которые могут стать целями российских операций.

4 сентября 2024 года Минфин США ввел санкции против медиагруппы RT. Под ограничения попали и их руководители, в частности кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян.

В американском Минфине объяснили, что санкции – это ответ на "вредные усилия Москвы" по влиянию на выборы президента США в 2024 году.

По их информации, Россия использует искусственный интеллект, дипфейки и дезинформацию, чтобы взорвать доверие американцев к избирательному процессу.

Читайте также: У Байдена ответили Путину на его слова "расположения" к Гаррису. Говорят не вмешиваться