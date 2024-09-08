Россия продвигает Трампа на выборах "более изощренно", чем раньше – WP

РФ нацелена на колеблющиеся штаты и использует ИИ для создания фейкового контента с целью формирования результата в пользу Трампа

Дональд Трамп (Фото: Justin Lane/EPA)

Тайные попытки российского правительства повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах более "продвинутые", чем в последние годы, и являются самой активной внешней угрозой этого политического сезона. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на чиновника Офиса директора национальной разведки США, который говорил на условиях анонимности.

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По словам собеседника, деятельность России "более изощренная, чем в предыдущие избирательные циклы". Он отметил, что Москва использует "настоящие голоса США" для "отмывания" российской правительственной пропаганды и распространения разъединяющих общество нарративов в социальных сетях, а также на фейковых сайтах, выдающих себя за легитимные американские медиаорганизации.

Чиновник утверждает, что РФ нацелена на колеблющиеся штаты и использует искусственный интеллект для более быстрого и убедительного создания фейкового контента с целью формирования результата в пользу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Как отметил представитель разведки, это "соответствует более широким внешнеполитическим целям Москвы по ослаблению США и подрыву поддержки Киева со стороны Вашингтона". Две вещи ставят Россию "на первое место в списке" иностранных правительств, стремящихся повлиять на выборы, добавил собеседник.

"Они достаточно сильные и опытные в осуществлении такого рода деятельности. Кроме того, объем и масштаб их деятельности достаточно значительный", – сказал он.

В разведке утверждают, что американцы более склонны верить словам других граждан, нежели контенту с явными признаками иностранной пропаганды.

"Следовательно, мы видим, что они полагаются на сознательных и несознательных американцев, которые распространяют, продвигают и повышают доверие к нарративам, служащим интересам этих иностранных субъектов", — добавил собеседник.

4 сентября 2024 года Минфин США ввел санкции против медиагруппы RT. Под ограничения попали и ее руководители, в том числе кремлевская пропагандистка Симоньян.

7 сентября Reuters писало, что американские блогеры, связанные с RT, пытались повлиять на избирателей в США, чтобы склонить их к поддержке Трампа.

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