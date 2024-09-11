Дебати. Трамп не відповів, чи хоче він перемоги України у війні: В інтересах США це закінчити

Дональд Трамп заявив, що США надають Україні набагато більше допомоги, ніж Європа та НАТО, і потрібно "зрівняти шанси"

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп на дебатах із Камалою Гарріс уникнув прямої відповіді на запитання, як саме він би завершив війну в Україні. Він лише зазначив, що США "витрачають мільярди" на цю війну, а це набагато більше, ніж ЄС та НАТО.

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"Я хочу, щоб війна припинилася.., щоб люди не гинули мільйонами. У вас із Байденом (звертаючись до віцепрезидента Камалі Гарріс. – Ред.) не вистачає сміливості просити грошей у Європи, як я просив для НАТО – або ти платиш, або ми більше не збираємося тебе захищати, я сказав... З огляду на це, я хочу, щоб війну було припинено", – сказав він.

За підрахунками Трампа, США витратять від $250 до $270 млрд, а Європа розраховує на $150 млрд. Тому "їх потрібно змусити зрівняти рахунки", заявив він.

Трамп також сказав, що він "добре знає" як російського диктатора Володимира Путіна, так і українського лідера Володимира Зеленського. І вкотре заявив, що може закінчити війну "за 24 години" та ще до того, як стане президентом".

Водночас він зазначив, що Путіна до вторгнення в Україну "підштовхнув хаотичне виведення військ США з Афганістану", яке сталося під час каденції Джо Байдена. Але на запитання, чи хоче він перемоги України, Трамп відповів ухильно.