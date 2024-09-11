Трамп не ответил, хочет ли он победы Украины в войне с РФ: В интересах США это закончить

Дональд Трамп заявил, что США оказывают Украине намного больше помощи, чем Европа и НАТО, и нужно "уровнять шансы"

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на дебатах с Камалой Харрис ушел от прямого ответа на вопрос, как именно он бы завершил войну в Украине. Он лишь отметил, что США "тратят миллиарды" на эту войну, а это намного больше, чем ЕС и НАТО.

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"Я хочу, чтобы война прекратилась.., чтобы люди не гибли миллионами. У вас с Байденом (обращаясь к вице-президенту Камале Харрис. – Ред.) не хватает смелости просить денег у Европы, как я просил для НАТО – либо ты платишь, либо мы больше не собираемся тебя защищать, я сказал... Учитывая это, я хочу, чтобы война была прекращена", — сказал он.

По подсчетам Трампа, США потратят от $250 до $270 млрд, а Европа рассчитывает на $150 млрд. Поэтому "их нужно заставить сравнять счет", заявил он.

Трамп также сказал, что он "хорошо знает" как российского диктатора Владимира Путина, так и украинского лидера Владимира Зеленского. И в очередной раз заявил, что может закончить войну "за 24 часа" и еще до того, как станет президентом".

При этом он отметил, что Путина к вторжению в Украину "подтолкнул хаотичный вывод войск США из Афганистана", который произошел при каденции Джо Байдена. Но на вопрос о том, хочет ли он победы Украины, Трамп ответил уклончиво.