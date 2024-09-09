Трамп: Путин поддерживает Харрис, потому что с Россией никто не был жестче меня

Кандидат в президенты США заявил, что хочет завершить российско-украинскую войну еще до того, как "доберется до Белого дома"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая на предвыборном мероприятии в Висконсине, снова вспомнил, как российский диктатор Владимир Путин "поддержал" демократку Камалу Харрис. По мнению 45-го американского президента, это из-за того, что с "Россией никто не был жестче Трампа за всю историю".

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"Я знал Путина, знал хорошо, и знаете он поддержал Камалу. Меня это очень обидело. Интересно почему Путин поддержал Камалу? Он же шахматист. С Россией никто не был жестче Трампа за всю историю, и Путин это знает", – заявил Трамп.

Он добавил, что хочет завершить российско-украинскую войну еще до того, как "доберется до Белого дома как президент США".

"Я сделаю это", – подытожил республиканец.

На Восточном экономическом форуме 5 сентября Путин затронул тему президентских выборов в США.

"Нашим фаворитом, если можно так сказать, был господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал поддержать госпожу Гаррис. И мы так сделаем, будем ее поддерживать", – заявил диктатор РФ.

В Белом доме отреагировали на заявление Путина, посоветовав ему не вмешиваться в американские президентские выборы.

До этого, Трамп, выступая в Нью-Йорке, заявил: "Он поддержал Камалу. Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, обижен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу".

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