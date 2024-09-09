Трамп: Путін підтримує Гарріс, тому що з Росією ніхто не був жорсткішим за мене

Кандидат у президенти США заявив, що хоче завершити російсько-українську війну ще до того, як "добереться до Білого дому"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп, виступаючи на передвиборчому заході у Вісконсині, знову згадав, як російський диктатор Володимир Путін "підтримав" демократку Камалу Гарріс. На думку 45-го американського президента, це через те, що з "Росією ніхто не був жорсткішим за Трампа за всю історію".

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"Я знав Путіна, знав добре, і, знаєте, він підтримав Камалу. Мене це дуже образило. Цікаво чому Путін підтримав Камалу? Він же шахіст. З Росією ніхто не був жорсткішим за Трампа за всю історію, і Путін це знає", – заявив Трамп.

Він додав, що хоче завершити російсько-українську війну ще до того, як "добереться до Білого дому як президент США".

"Я зроблю це", – підсумував республіканець.

На Східному економічному форумі 5 вересня Путін торкнувся теми президентських виборів у США.

"Нашим фаворитом, якщо можна так сказати, був пан Байден. Його зняли з перегонів, але він рекомендував підтримати пані Гарріс. І ми так зробимо, будемо її підтримувати", – заявив диктатор РФ.

У Білому домі відреагували на заяву Путіна, порадивши йому не втручатися в американські президентські вибори.

До цього, Трамп, виступаючи у Нью-Йорку, заявив: "Він підтримав Камалу. Я не знаю, що саме говорити у зв'язку з цим. Не розумію, ображений я чи він, навпаки, зробив мені послугу".

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