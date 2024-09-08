Politico: Соратники Трампа побоюються, що він провалить дебати з Гарріс

Команда Трампа місяцями закликала його зосередитися на критиці політики Гарріс, а не на її особистості, пише видання

Дональд Трамп (Фото: Justin Lane/EPA)

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп може відновити свої позиції у передвиборчій кампанії завдяки проведенню успішних дебатів проти кандидатки від демократів Камали Гарріс, однак у його команді побоюються, що він може не використати цей шанс. Про це пише видання Politico з посиланням на співрозмовників в команді 45-го президента США.

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У матеріалі йдеться, що команда Трампа місяцями закликала його зосередитися на критиці політики Гарріс, а не на її особистості, однак він відмовляється і продовжує нападки на опонентку. Деякі республіканці побоюються, що це може призвести до провалу на дебатах, які відбудуться у вівторок, 10 вересня.

Колишній речник Палати представників Ньют Гінгріч вважає, що Гарріс поводитиметься "дуже, дуже агресивно, намагатиметься заманити Трампа в пастку, переходитиме на особистості й намагатиметься принизити опонента".

"Я думаю, я сподіваюся, що він поводитиметься як хлопець, який був справжнім президентом <…> І просто буде спокійним і врівноваженим", – додав Гінгріч.

Одна з кількох республіканських стратегів Тріша Маклафлін висловила переконання, що Трампа можна дисциплінувати.

"Якщо Трамп відчуває, що його загнали в кут, і відчуває, що це троє на одного, це може бути проблемою", – додала Маклафлін, маючи на увазі Гарріс та двох модераторів майбутніх дебатів.

Журналісти зазначили, що сам Трамп, судячи з його поведінки, не поділяє думку своїх прихильників і буде триматися свого образу. Коли автор подкасту Лекс Фрідман закликав 45-го президента говорити про "позитивне бачення майбутнього замість критики іншої сторони", той, схоже, не погодився з цим.

"Так, я думаю, що критикувати треба. Я вважаю, що вони огидні", – сказав Трамп в епізоді, опублікованому минулого вівторка.

Водночас представник штабу Трампа, який говорив на умовах анонімності, заявив, що експрезидент, як і до червневих дебатів з чинним президентом США Джо Байденом, працює з союзниками, щоб визначити, як найкраще відобразити контраст із Гарріс під час дебатів.

Трамп "просто переглядає особливості політики", які, на його думку, будуть найбільше цікавити виборців, сказав посадовець, щоб порівняти свій час на посаді з "чотирма роками Гарріс як другого пілота".

"Йому просто потрібно не бути надто агресивним, щоб виборці, яким набридли економіка та кордони, могли голосувати за нього. Дебати мають набагато більше значення для Гарріс, оскільки виборці ще не мають твердої думки про неї", – наголосив один із соратників Трампа.

9 серпня 2024 року канал ABC News повідомив, що Трамп і Гарріс погодилися зустрітись на дебатах 10 вересня.

13 серпня в інтерв'ю американському бізнесмену Ілону Маску Трамп розкритикував Гарріс, назвавши її "такою самою некомпетентною, як і Байден".

5 вересня канал ABC повідомив, що затвердив правила дебатів між кандидатами в президенти США.

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