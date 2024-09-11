Харрис заявила, что Трамп завершит войну за 24 часа, потому что "просто сдастся"

Камала Харрис (Фото: ЕРА)

Кандидат в президенты США Камала Гаррис заявила, что ее оппонент Дональд Трамп сможет завершить войну за сутки, потому что просто сдастся. Об этом она сказала во время дебатов.

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Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, как именно он завершил бы войну в Украине. Он лишь отметил, что США "тратят миллиарды" на эту войну, а это гораздо больше, чем ЕС и НАТО. Он также в очередной раз заявил, что может закончить войну "за 24 часа" и еще до того, как станет президентом.

"Причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, состоит в том, что он просто сдастся", – ответила Харрис.

8 сентября Politico писало, что соратники Трампа опасаются, что он провалит дебаты с Харрис.

WP писало, что Россия продвигает Трампа на выборах "более изощренно", чем раньше. В частности, РФ нацелена на колеблющиеся штаты и использует искусственный интеллект для создания фейкового контента с целью формирования результата в пользу Трампа.

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