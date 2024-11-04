Politico: Якщо Трамп переможе, допомога Україні може припинитися відразу

У Франції вважають, що перемога Трампа для Європи – можливість наростити військовий потенціал

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

У разі перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах у США допомога Україні може припинитися. Про це повідомляє Politico із посиланням на неназваного дипломата з ЄС.

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Така думка зроблена на тлі заяв республіканця про те, що він нібито зможе завершити повномасштабну війну Росії проти України за 24 години.

"Допомога може припинитися відразу. Путін захоче скористатися цим і сказати, що я забираю Донбас, Крим, а потім зачекаю наступного разу", – сказав неназваний європейський дипломат.

Як пише видання, є побоювання, що наступного разу Росія може напасти на Естонію, Литву чи Латвію. Російський диктатор може зробити це, щоб перевірити відданість Трампа НАТО та політиці Альянсу про взаємну оборону.

Водночас французький міністр у справах Європи Бенджамін Хаддад у коментарі Politico заявив, що для Європи ймовірна перемога Трампа – можливість наростити військовий потенціал.

"Ми не можемо дозволити виборцям у Вісконсині ухвалювати рішення про європейську безпеку... Ми маємо бути спроможними підтримати [українців] незалежно від результату", – сказав він.

За словами міністра, Франція працюватиме з будь-яким президентом США, але Європі необхідно терміново продумати, як орієнтуватися надалі, але вже без розрахунку на підтримку від США.