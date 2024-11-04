Politico: Якщо Трамп переможе, допомога Україні може припинитися відразу
У разі перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах у США допомога Україні може припинитися. Про це повідомляє Politico із посиланням на неназваного дипломата з ЄС.
Така думка зроблена на тлі заяв республіканця про те, що він нібито зможе завершити повномасштабну війну Росії проти України за 24 години.
"Допомога може припинитися відразу. Путін захоче скористатися цим і сказати, що я забираю Донбас, Крим, а потім зачекаю наступного разу", – сказав неназваний європейський дипломат.
Як пише видання, є побоювання, що наступного разу Росія може напасти на Естонію, Литву чи Латвію. Російський диктатор може зробити це, щоб перевірити відданість Трампа НАТО та політиці Альянсу про взаємну оборону.
Водночас французький міністр у справах Європи Бенджамін Хаддад у коментарі Politico заявив, що для Європи ймовірна перемога Трампа – можливість наростити військовий потенціал.
"Ми не можемо дозволити виборцям у Вісконсині ухвалювати рішення про європейську безпеку... Ми маємо бути спроможними підтримати [українців] незалежно від результату", – сказав він.
За словами міністра, Франція працюватиме з будь-яким президентом США, але Європі необхідно терміново продумати, як орієнтуватися надалі, але вже без розрахунку на підтримку від США.
- 28 жовтня 2024 року Financial Times повідомило, що Трамп може заморозити війну в Україні та покласти відповідальність за гарантії безпеки на Європу.
- 30 жовтня Politico заявило, що деякі чиновники в Європі очікують на перемогу Трампа. Вони не є його прихильниками, але вважають, що це зміцнить Європу.
- 1 листопада Трамп назвав "хворими" тих, хто вважає його другом Росії.
- 2 листопада прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що майбутнє Європи не залежить від результатів виборів у США. Він переконаний, що все в руках лише європейських країн.
- Того ж дня колишній спецпредставник уряду США з переговорів у справах України Курт Волкер заявив, що Трамп не хоче, щоб його звинувачували у поразці України.