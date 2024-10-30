Частина чиновників Європи чекають на перемогу Трампа. Вважають, це зміцнить ЄС ‒ Politico
Частина європейських чиновників чекають на перемогу Дональда Трампа на виборах президента США і вважають, що це допоможе Євросоюзу зміцнити оборону і зайняти "жорстку позицію" щодо Китаю. Таку думку висловили шість неназваних чиновників та дипломатів із країн ЄС у коментарі Politico.
"Повернення Трампа стане сприятливим шоком, який дозволить ЄС рухатися вперед, як пандемія чи енергетична криза через війни в Україні", – сказав один високопоставлений дипломат ЄС.
Проте анонімні співрозмовники наголосили, що не мають симпатії до Трампа чи до його політики. За їхніми словами, його ставлення до Європи буде дуже ворожим, що змусить ЄС збільшити витрати на оборону, зміцнити свій технологічний сектор та прояснити політику щодо Китаю.
У питанні допомоги Україні перемога Трампа, за словами європейських чиновників, стане "шоковим ефектом". Це має спонукати країни, які зараз виступають проти збільшення допомоги Києву, змінити свою думку. А перемога Камали Гарріс, навпаки, "дасть додаткові аргументи" проти цим державам, кажуть анонімні співрозмовники.
Також новий термін Трампа сприятиме тому, щоб "нерішучі країни" погодилися на загальний нагляд за своїми банками та фондовими ринками. Це може запобігти економічному спаду в Європі, кажуть європейські чиновники.
Перемога Трампа може підштовхнути ЄС до більш жорсткої політики щодо Китаю, за яку виступає голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Але вона стикається з опором деяких країн, зокрема Німеччини, кажуть неназвані чиновники. І "невеликий поштовх" від адміністрації Трампа, за їхніми словами, швидше допоможе, ніж зашкодить.
Загалом анонімні співрозмовники оцінюють сьогоднішню підготовку Європи до ймовірного президентства Трампа набагато краще, ніж у 2016 році. Щобільше, вони вважають, що Європа має підготуватися до великих змін у відносинах між ЄС та США, незалежно від того, хто буде обраний.
- 25 жовтня видання Reuters повідомляло, що Євросоюз готує "страховку від Трампа". Країни ЄС побоюються, що у разі його перемоги санкції та ізоляція Росії можуть ослабнути.
- 28 жовтня Financial Times повідомило, що Трамп може заморозити війну в Україні та покласти відповідальність за гарантії безпеки на Європу.
- 29 жовтня видання Reuters повідомило, що Європа стурбована тим, як ймовірна перемога Трампа може вплинути на війну в Україні та безпеку континенту загалом.