Частина чиновників Європи чекають на перемогу Трампа. Вважають, це зміцнить ЄС ‒ Politico

Деякі представники ЄС вважають, що Європі час готуватися до змін у відносинах із США, незалежно від підсумків виборів

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

Частина європейських чиновників чекають на перемогу Дональда Трампа на виборах президента США і вважають, що це допоможе Євросоюзу зміцнити оборону і зайняти "жорстку позицію" щодо Китаю. Таку думку висловили шість неназваних чиновників та дипломатів із країн ЄС у коментарі Politico.

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"Повернення Трампа стане сприятливим шоком, який дозволить ЄС рухатися вперед, як пандемія чи енергетична криза через війни в Україні", – сказав один високопоставлений дипломат ЄС.

Проте анонімні співрозмовники наголосили, що не мають симпатії до Трампа чи до його політики. За їхніми словами, його ставлення до Європи буде дуже ворожим, що змусить ЄС збільшити витрати на оборону, зміцнити свій технологічний сектор та прояснити політику щодо Китаю.

У питанні допомоги Україні перемога Трампа, за словами європейських чиновників, стане "шоковим ефектом". Це має спонукати країни, які зараз виступають проти збільшення допомоги Києву, змінити свою думку. А перемога Камали Гарріс, навпаки, "дасть додаткові аргументи" проти цим державам, кажуть анонімні співрозмовники.

Також новий термін Трампа сприятиме тому, щоб "нерішучі країни" погодилися на загальний нагляд за своїми банками та фондовими ринками. Це може запобігти економічному спаду в Європі, кажуть європейські чиновники.

Перемога Трампа може підштовхнути ЄС до більш жорсткої політики щодо Китаю, за яку виступає голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Але вона стикається з опором деяких країн, зокрема Німеччини, кажуть неназвані чиновники. І "невеликий поштовх" від адміністрації Трампа, за їхніми словами, швидше допоможе, ніж зашкодить.

Загалом анонімні співрозмовники оцінюють сьогоднішню підготовку Європи до ймовірного президентства Трампа набагато краще, ніж у 2016 році. Щобільше, вони вважають, що Європа має підготуватися до великих змін у відносинах між ЄС та США, незалежно від того, хто буде обраний.