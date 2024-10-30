Часть чиновников Европы ждет победы Трампа. Считают, это укрепит ЕС ‒ Politico

Некоторые представители ЕС считают, что Европе пора готовиться к переменам в отношениях с США независимо от итогов выборов

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

Часть европейских чиновников ждут победы Дональда Трампа на выборах президента США и считают, что это поможет Евросоюзу укрепить оборону и занять "жесткую позицию" в отношении Китая. Такое мнение выразили шесть неназванных чиновников и дипломатов из стран ЕС в комментарии Politico.

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"Возвращение Трампа станет благотворным шоком, который позволит ЕС двигаться вперед, как пандемия или энергетический кризис из-за войны в Украине", – сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

Тем не менее анонимные собеседники подчеркнули, что не испытывают симпатии к Трампу или к его политике. По их словам, его отношение к Европе будет весьма враждебным, что заставит ЕС увеличить расходы на оборону, укрепить свой технологический сектор и прояснить политику в отношении Китая.

В вопросе помощи Украине победа Трампа, по словам европейских чиновников, станет "шоковым эффектом". Это должно сподвигнуть страны, которые сейчас выступают против увеличения помощи Киеву, изменить свое мнение. А победа Камалы Харрис наоборот "даст дополнительные аргументы" против этим государствам, говорят анонимные собеседники.

Также новый срок Трампа будет способствовать тому, чтобы "нерешительные страны" согласились на общий надзор за своими банками и фондовыми рынками. Это может предотвратить экономический спад в Европе, говорят европейские чиновники.

Также победа Трампа может подтолкнуть ЕС к более жесткой политике в отношении Китая, за которую выступает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но она сталкивается с сопротивлением некоторых стран, в частности Германии, говорят неназванные чиновники. И "небольшой толчок" от администрации Трампа, по их словам, скорее поможет, чем навредит.

В целом анонимные собеседники оценивают сегодняшнюю подготовку Европы к вероятному президентству Трампа намного лучше, чем в 2016 году. Более того, они считают, что Европа должна подготовиться к большим переменам в отношениях между ЕС и США, независимо от того, кто будет избран.