Reuters: Европа обеспокоена, как вероятная победа Трампа может повлиять на войну в Украине

В Европе называют Трампа непредсказуемым и пытаются подготовиться на случай, если политика США касательно Украины изменится

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

Европа обеспокоена тем, как предстоящие выборы президента в США и "непредсказуемость Дональда Трампа" влияют на полномасштабную войну в Украине и безопасность на континенте в целом. Об этом сообщает Reuters, побеседовав с более чем 20 высокопоставленными европейскими чиновниками.

По их словам, они обеспокоены тем, что Трамп может стать новым президентом США. Чиновники ссылаются на "непростые трансатлантические отношения" в прошлый его срок и неоднозначные заявления касательно помощи Украине в войне с Россией сейчас.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг отметил, что одна невнятная фраза, сказанная где-то "на ферме на юге Айдахо" заставляет волноваться всю Европу. Он призвал страны ЕС сохранять спокойствие, чтобы "не подпитывать чувство незащищенности".

В то же время президент Финляндии Александр Стубб заявил, что все ждут окончания выборов в США из-за их международных последствий.

Как пишет Reuters, европейцы делают ставку на кредит G7 (Большой семерки) в сумме $50 млрд, который будет получен за счет замороженных российских активов. Они считают, что эта финансовая помощь сможет защитить Украину, если политика США вдруг изменится.

"50 миллиардов долларов от G7 для Украины действительно важны. Сделайте это, и я думаю, что Украина действительно будет достаточно хорошо подготовлена ​​к 2025 году", – сказал западный чиновник.

Другие неназванные чиновники говорят, что командование НАТО по координации военной помощи Украине способно оградить Европу от "внезапных политических изменений". Однако это не окончательная защита, учитывая, что США – доминирующая сила Альянса, говорят анонимные собеседники.

В своих публичных высказываниях чиновники ЕС стремятся повлиять на Трампа и его сторонников. Они говорят о том, что победа России в войне ослабит США и может подтолкнуть РФ и Китай бросить вызов "американской мощи".

14 октября Politico заявило, что премьер Венгрии пытается помочь Трампу своими угрозами наложить вето на кредит для Украины.

18 октября Трамп заявил, что Зеленский не должен был позволять начаться войне.

25 октября издание Reuters сообщало, что Евросоюз готовит "страховку от Трампа". Страны ЕС опасаются, что в случае его победы санкции и изоляция России могут ослабнуть.

28 октября Financial Times сообщило, что Трамп может заморозить войну в Украине и возложить ответственность за гарантии безопасности на Европу.